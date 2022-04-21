Вагит Алекперов сохранит влияние в «ЛУКОЙЛе» после увольнения

21 апреля 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Вагит Алекперов продолжит оказывать влияние в «ЛУКОЙЛе» после ухода в отставку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вагит Алекперов сохранит влияние в «ЛУКОЙЛе» даже после ухода в отставку с поста президента и члена совета директоров. Такого мнения придерживаются политологи Марат Баширов и Петр Кирьян, опрошенные URA.RU. «Алекперов же не вышел из капитала. Все самые принципиальные решения принимаются на годовых собраниях. А текущей операционной деятельностью будут заниматься его партнеры», — считает гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в разговоре с URA.RU предположил, что Алекперов покинул руководящие посты в «ЛУКОЙЛе» после того, как попал под санкции Великобритании. «Конечно, какие-то прямые ниточки управления теряются. Скорее всего, оно будет доверено топ-менеджменту. Но Алекперов будет иметь представление о происходящем в компании в качестве акционера. Такое решение снимает некоторые риски для ведения бизнеса самого «ЛУКОЙЛа», — прокомментировал эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Алекперов подал в отставку со своих управленческих постов в «ЛУКОЙЛе». Прежде он попал в санкционный список Великобритании. Западные санкции стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Вагит Алекперов сохранит влияние в «ЛУКОЙЛе» даже после ухода в отставку с поста президента и члена совета директоров. Такого мнения придерживаются политологи Марат Баширов и Петр Кирьян, опрошенные URA.RU. «Алекперов же не вышел из капитала. Все самые принципиальные решения принимаются на годовых собраниях. А текущей операционной деятельностью будут заниматься его партнеры», — считает гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в разговоре с URA.RU предположил, что Алекперов покинул руководящие посты в «ЛУКОЙЛе» после того, как попал под санкции Великобритании. «Конечно, какие-то прямые ниточки управления теряются. Скорее всего, оно будет доверено топ-менеджменту. Но Алекперов будет иметь представление о происходящем в компании в качестве акционера. Такое решение снимает некоторые риски для ведения бизнеса самого «ЛУКОЙЛа», — прокомментировал эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что Алекперов подал в отставку со своих управленческих постов в «ЛУКОЙЛе». Прежде он попал в санкционный список Великобритании. Западные санкции стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.