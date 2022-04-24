Прокуратура требует лишить курганский рынок управляющей компании

Прокуратура через суд пытается расторгнуть соглашение между АО «Курганский центральный рынок» и ООО «Новый рынок» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Курганской области требует через суд признать недействительным договор, в соответствии с которым ООО «Новый рынок» является управляющей организацией для АО «Курганский центральный рынок» (основной акционер — власти Кургана). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Прокуратура Курганской области обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к АО „Курганский центральный рынок“, ООО „Новый рынок“ о признании недействительным (ничтожным) договора от 11.02.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенным между ответчиками. Исковое заявление принять. Назначить дело к рассмотрению», — говорится в материалах дела.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 мая. К этому времени ответчикам предложено подготовить письменный отзыв на иск, обоснования и доказательства возражений, если они имеются.

Ранее URA.RU сообщало, что комиссия УФАС по Курганской области признала постановление администрации Кургана, связанное с организацией совместных ярмарок с АО «Курганский центральный рынок», не соответствующим закону «О защите конкуренции». В УФАС считают, что полномочия по организации ярмарок администрация должна реализовывать самостоятельно, а не через АО. Спорное постановление было заключено с АО «Курганский центральный рынок» в январе 2020 года. Депутат Яков Сидоров считает, что из-за посредника в организации ярмарок бюджет Кургана не получил десятки миллионов.

Согласно списку аффилированных лиц, опубликованному на портале раскрытия информации, 78,3% акций АО «Курганский центральный рынок» принадлежат департаменту финансов администрации Кургана (по состоянию на 31 марта). По данным СБИС, владельцами ООО «Новый рынок» являются бизнесмены Андрей Попов, Вадим Артюхов и Максим Муравский. Это же общество занимается реконструкцией Некрасовской ярмарки.

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