Российские военные заняли крупнейший на Украине арсенал

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Евгений Куйвашев в Хомутовке., оружие, арсенал
Армия РФ заняла арсенал ВСУ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ взяла под контроль арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Он является крупнейшим на территории Украины.

«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области. В ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды как советского, так и западного производства», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что захваченный арсенал, крупнейший на территории Украины и один из самых больших на территории Европы. Он рассчитан на хранение 150 тысяч тонн боеприпасов.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Армия РФ взяла под контроль арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Он является крупнейшим на территории Украины. «Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области. В ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды как советского, так и западного производства», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Издание «Комсомольская правда» сообщает, что захваченный арсенал, крупнейший на территории Украины и один из самых больших на территории Европы. Он рассчитан на хранение 150 тысяч тонн боеприпасов. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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