Российские военные заняли крупнейший на Украине арсенал

Армия РФ взяла под контроль арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Он является крупнейшим на территории Украины.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области. В ангарах хранились боеприпасы, мины и снаряды как советского, так и западного производства», — сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что захваченный арсенал, крупнейший на территории Украины и один из самых больших на территории Европы. Он рассчитан на хранение 150 тысяч тонн боеприпасов.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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