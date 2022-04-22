Кириенко посетил зону боевых действий на Донбассе

23 апреля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Кириенко побывал в зоне спецоперации на Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко посетил зону операции в Донбассе. Вместе с ним визит в ЛДНР совершили начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП. «В эти дни в Луганске и Донецке побывал куратор всей внутренней политики РФ — первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Вместе с ним были начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП», — пишет военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Сообщается, что Кириенко провел встречи с главами республик, членами правительств, военнослужащими и журналистами. По словам автора, это событие подтверждает курс России на сотрудничество с ЛДНР во всех отраслях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко посетил зону операции в Донбассе. Вместе с ним визит в ЛДНР совершили начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП. «В эти дни в Луганске и Донецке побывал куратор всей внутренней политики РФ — первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Вместе с ним были начальник Управления по внутренней политике Андрей Ярин и сотрудники внутриполитического блока АП», — пишет военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo. Сообщается, что Кириенко провел встречи с главами республик, членами правительств, военнослужащими и журналистами. По словам автора, это событие подтверждает курс России на сотрудничество с ЛДНР во всех отраслях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.