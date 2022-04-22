22 апреля 2022
21 апреля 2022

Бывший депутат Заксобрания Перми отправился на спецоперацию

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Совещание ОНФ. Чибисов. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко стал добровольцем на спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко отправился добровольцем на спецоперацию на Украину. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“».

«Уже несколько недель идет набор добровольцев на спецоперацию. Для меня вопрос пойти или не пойти не стоит. И не потому, что я любитель пострелять. Совсем наоборот. Это страдания, кровь и смерть. И смертей этих я видел уже не мало. Но для меня это вопрос нравственного выбора и совести», — написал Григоренко.

В своем посте бывший депутат напомнил, что в 2014 года также ездил на Донбасс защищать мирных жителей. Сейчас же он уверен в скором освобождении этих территорий: «Скоро начнется финальная битва Правды и Кривды (России и Украины). Битва за полное освобождение Донбасса».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее задачами являются демилитаризация и денационализация. Таким образом, по словам Путина, удалось предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид их мирного населения, идущий с 2014 года.

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Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко отправился добровольцем на спецоперацию на Украину. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“». «Уже несколько недель идет набор добровольцев на спецоперацию. Для меня вопрос пойти или не пойти не стоит. И не потому, что я любитель пострелять. Совсем наоборот. Это страдания, кровь и смерть. И смертей этих я видел уже не мало. Но для меня это вопрос нравственного выбора и совести», — написал Григоренко. В своем посте бывший депутат напомнил, что в 2014 года также ездил на Донбасс защищать мирных жителей. Сейчас же он уверен в скором освобождении этих территорий: «Скоро начнется финальная битва Правды и Кривды (России и Украины). Битва за полное освобождение Донбасса». Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее задачами являются демилитаризация и денационализация. Таким образом, по словам Путина, удалось предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид их мирного населения, идущий с 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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