Бывший депутат Заксобрания Перми отправился на спецоперацию

Александр Григоренко стал добровольцем на спецоперацию на Украине Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко отправился добровольцем на спецоперацию на Украину. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“».

«Уже несколько недель идет набор добровольцев на спецоперацию. Для меня вопрос пойти или не пойти не стоит. И не потому, что я любитель пострелять. Совсем наоборот. Это страдания, кровь и смерть. И смертей этих я видел уже не мало. Но для меня это вопрос нравственного выбора и совести», — написал Григоренко.

В своем посте бывший депутат напомнил, что в 2014 года также ездил на Донбасс защищать мирных жителей. Сейчас же он уверен в скором освобождении этих территорий: «Скоро начнется финальная битва Правды и Кривды (России и Украины). Битва за полное освобождение Донбасса».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее задачами являются демилитаризация и денационализация. Таким образом, по словам Путина, удалось предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид их мирного населения, идущий с 2014 года.