Провокационные видео появились в Сети (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Вторчермета компания молодых людей пристает к прохожим и автомобилистам. Несколько видео похожего содержания появились в telegram-канале Zloy_ekb.

«Админ злого [паблика] провел небольшое расследование и выяснил, что авторы видео… ходят по своему району, [докапываются] до людей и снимают все это на видео. Видимо, они надеются так стать звездами интернета», — говорится в канале.

В Сети появилось сразу несколько видео, как компания молодых людей бросается на автомобили, вынуждая пойти водителей на конфликт. Журналист URA.RU нашел страницы авторов видео в ТikТok и «ВКонтакте». По словам администратора екатеринбургского telegram-канала, речь идет про одну и ту же компанию, которая промышляет на Вторчермете.

В комментариях к посту «ВКонтакте» сообщества Zloy_ekb жители возмущаются поведением героев ролика. «То есть, бегает по Вторчику очередная пародия „Паши наркомана“ … [докапывается] до всех, и ничего им за это не делается?» — негодует одна из подписчиц. «Неужели на Вторчике нет нормальных мужиков, чтобы разжевали ребяткам, что почем?» — пишет другой пользователь.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что обращений с жалобами на неадекватные компании по Вторчермету не было.