22 апреля 2022

Школьники в Екатеринбурге выстроились в букву Z. Фото

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Z — значит «За победу», объясняли в Минобороны РФ Фото:

Центральный военный округ организовал военно-спортивную игру для екатеринбургских школьников. Участники ее выстроились в форме буквы Z, продемонстрировав поддержку российским военным, ведущим спецоперацию на Украине.

Военно-спортивная игра для школьников прошла на екатеринбургском полигоне «Свердловский» 23 апреля. Подростки состязались в перетягивании каната, метании учебных гранат, учились собирать и разбирать автомат Калашникова, а после выстроились в букву Z в поддержку спецоперации РФ на Украине, сообщили в пресс-службе ЦВО. В Минобороны РФ поясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». Другой символ спецоперации, буква V, обозначает «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Мероприятие организовано совместно командованием Центрального военного округа и администрацией машиностроительного завода имени Калинина. Участие в состязании приняли более 100 школьников Екатеринбурга.

В военно-спортивных играх приняли участие около 100 школьников
Фото:
Наряду со школьниками в мероприятии участвовали взрослые
Фото:
Мероприятие состоялось на полигоне «Свердловский»
Фото:
Участники состязались в перетягивании каната
Фото:
Символ Z расшифровывается как «за победу»
Фото:

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Центральный военный округ организовал военно-спортивную игру для екатеринбургских школьников. Участники ее выстроились в форме буквы Z, продемонстрировав поддержку российским военным, ведущим спецоперацию на Украине. Военно-спортивная игра для школьников прошла на екатеринбургском полигоне «Свердловский» 23 апреля. Подростки состязались в перетягивании каната, метании учебных гранат, учились собирать и разбирать автомат Калашникова, а после выстроились в букву Z в поддержку спецоперации РФ на Украине, сообщили в пресс-службе ЦВО. В Минобороны РФ поясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». Другой символ спецоперации, буква V, обозначает «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Мероприятие организовано совместно командованием Центрального военного округа и администрацией машиностроительного завода имени Калинина. Участие в состязании приняли более 100 школьников Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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