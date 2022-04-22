Z — значит «За победу», объясняли в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центральный военный округ организовал военно-спортивную игру для екатеринбургских школьников. Участники ее выстроились в форме буквы Z, продемонстрировав поддержку российским военным, ведущим спецоперацию на Украине.

Военно-спортивная игра для школьников прошла на екатеринбургском полигоне «Свердловский» 23 апреля. Подростки состязались в перетягивании каната, метании учебных гранат, учились собирать и разбирать автомат Калашникова, а после выстроились в букву Z в поддержку спецоперации РФ на Украине, сообщили в пресс-службе ЦВО. В Минобороны РФ поясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». Другой символ спецоперации, буква V, обозначает «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Мероприятие организовано совместно командованием Центрального военного округа и администрацией машиностроительного завода имени Калинина. Участие в состязании приняли более 100 школьников Екатеринбурга.

В военно-спортивных играх приняли участие около 100 школьников Фото: пресс-служба ЦВО

Наряду со школьниками в мероприятии участвовали взрослые Фото: пресс-служба ЦВО

Мероприятие состоялось на полигоне «Свердловский» Фото: пресс-служба ЦВО

Участники состязались в перетягивании каната Фото: пресс-служба ЦВО

Символ Z расшифровывается как «за победу» Фото: пресс-служба ЦВО