Авиарейсы из ЯНАО в Краснодар отменены до мая

Компания «Ямал» продляет отмену рейсов в Краснодар до начала мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перелеты в Краснодар отменены до 1 мая, сообщает авиакомпания «Ямал» в своем telegram-канале. Ограничения связаны с закрытием воздушного пространства на юге России.

«Закрытие воздушного пространства на юге России и временные ограничения работы аэропорта Краснодара, введенные ранее, продлены до 1 мая 3:45 мск», — сообщает пресс-служба компании в Telegram. Пассажиры отмененных рейсов смогут поменять ранее купленные билеты на другие даты или оформить возврат.

Продолжают действовать альтернативные маршруты в/из города Сочи. В воскресенье Салехард — Сочи — Салехард, в субботу Новый Уренгой — Сочи — Новый Уренгой, по пятницам Тюмень — Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии нового рейса авиакомпании «Ямал» в Ставропольский край. Рейс «Салехард-Минеральные Воды» планируется пустить с 4 мая, цена билета составит 10900 рублей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами.