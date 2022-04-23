В Кургане перекроют центральные улицы из-за автопробега

Курганские улицы перекроют для общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана 25 апреля на полтора часа будут перекрыты для общественного транспорта городские улицы. О перекрытии и смене движения городских автобусных маршрутов сообщает сайт городской администрации.

«В связи с проведением автопробега 25 апреля с 9.30 до 11.00 часов для движения общественного транспорта будут закрыты улицы Гоголя — от ул. Володарского до ул. Ленина и ул. Ленина — от ул. Гоголя до ул. Пушкина», — цитирует пресс-служба мэрии «Транспортное управление» Кургана. В указанное время изменятся схемы проезда городских автобусов.

Временно в объезд придется направиться 16 различным маршрутам. Горожанам, планирующим поехать на автобусах № 6, 7, 30, 31, 42, 75, 301, 304, 306, 308, 312, 329, 336, 349, 378 и 391, следует внимательно изучить схему движения автобуса в указанное время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утром 25 апреля состоится митинг-концерт. В это время в Курган прибудет колонна автопробега «Владивосток — Волгоград», организованного в поддержку спецоперации РФ на Украине.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.