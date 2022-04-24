Евросоюзу предложили принять Украину с ограничениями

Партнерское членство должно подкрепляться безопасностью для Европы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украина может вступить в Евросоюз только на пониженных правах, а не как полноправный участник. Такого мнения придерживается экс-представитель Восточной Англии в Европейском парламенте Эндрю Дафф.

«Вместо того, чтобы продвигать заявку на [полноценное] членство, для Украины было бы лучше стремиться к новой категории аффилированного членства в ЕC. Партнерское членство должно подкрепляться безопасностью для Европы, созданной совместно ЕС и НАТО, и обеспечивающей защиту Украины», — свое письмо об условиях вступления Украины в ЕС он опубликовал в издании The Economist.

Таким образом, аффилированное членство не дает полноправного статуса стране и накладывает существенные ограничения. Дафф также привел в пример неудачные расширения ЕС — такими странами являются Великобритания и Венгрия. Он также признал слабость управления Евросоюзом.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля передал представителю Евросоюза заполненную анкету для присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Однако Австрия выступила категорически против такого предложения. Министр иностранных дел страны Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз ни сейчас, ни в дальнейшем. Кроме того, лидеры стран ЕС разошлись во мнениях о принятии новой страны в их объединение. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, как и Шалленберг, высказался против расширения Евросоюза. При этом заявка Украины может быть рассмотрена уже летом 2022 года.

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