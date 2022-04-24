Боец ДНР: спецоперация опередила атаку Киева на считанные часы

25 апреля 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

В ДНР заявили, что российская спецоперация опередила Киев всего на несколько часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация предвосхитила наступление Украины на республики Донбасса буквально на несколько часов. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (Донецкая народная республика) Ахра Авидзба. «[Судя] по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — передает слова Ахры Авидзбы РИА «Новости». По его словам, ВСУ не ожидали таких действий. Это подтвердили, в том числе пленные иностранцы. Также он уверяет, что украинские военные заблаговременно спланировали наступление. Авидзба поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он предвидел грозящуюся опасность и начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российская спецоперация предвосхитила наступление Украины на республики Донбасса буквально на несколько часов. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (Донецкая народная республика) Ахра Авидзба. «[Судя] по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — передает слова Ахры Авидзбы РИА «Новости». По его словам, ВСУ не ожидали таких действий. Это подтвердили, в том числе пленные иностранцы. Также он уверяет, что украинские военные заблаговременно спланировали наступление. Авидзба поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он предвидел грозящуюся опасность и начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.