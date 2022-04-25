ДНР: украинским войскам не хватает боеприпасов

В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди Вооруженных сил Украины чувствуется «снарядный голод». Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (Донецкая народная республика) Ахра Авидзба. По его словам, военные начали экономить боеприпасы.

«Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса. У украинцев чувствуется снарядный голод, они начали экономить боеприпасы», — передает РИА «Новости» слова Авидзбы.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.