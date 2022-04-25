Курганцы заморозили цены на недвижимость

Стагнация цен коснулась вторичного рынка жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане цены на вторичный рынок жилья с начала года остались практически без изменений. Об этом URA.RU сообщили участники рынка недвижимости.

«С ценами нет движения ни вверх, ни вниз. Они застыли. Народ не готов ни покупать, ни продавать», — рассказал URA.RU президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.

По его словам, заметных изменений цен не наблюдается с начала года. Козлов отметил, что при этом в последнее время из-за небольшого снижения процентной ставки по ипотеке люди хотя бы начали звонить и интересоваться вторичным жильем. «С февраля цены стоят на месте», — подтвердила URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

Ранее стало известно, что в Кургане снизилась покупательская активность на рынке недвижимости. По данным компании «БК Недвижимость», это случилось впервые с сентября 2020 года.