Пожар произошел в доме по адресу ул. Пышминская, 211 Фото: Илья Московец © URA.RU

Недалеко от центра Тюмени горит заброшенный частный дом. Об этом URA.RU рассказал один из горожан. Информацию о ЧП также подтвердили в городской администрации.

«Утром я шел на работу. Увидел столб черного густого дыма. Горел частный дом в районе улицы Пышминской», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

На официальном сайте администрации Тюмени указано, что пожар произошел в частном доме по адресу ул. Пышминская, 211. «Горит одноэтажное здание. За минувшие выходные это, к сожалению, не единичный случай. На территории города было зафиксировано более десяти возгораний. Они происходили и в частных домах, и на общественных территориях. Здание по ул. Пышминской, 211 — это нежилой, заброшенный дом. Сотрудники МЧС сообщают, что пожар локализован, ситуация находится под контролем ведомства. Угрозы соседним жилым домам и расположенной неподалеку гимназии № 83 нет», — указано на официальном сайте мэрии Тюмени.

В администрации горожанам напомнили о том, что с 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям региона, в частности, запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы на территориях СНТ, землях лесного фонда и в населенных пунктах, а также готовить пищу на открытом огне и углях.

Пожар произошел в районе ул. Пышминской Читатель URA.RU