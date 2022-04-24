24 апреля 2022

В Кургане умерла врач-патологоанатом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушла из жизни врач патологоанатомического бюро Елена Малиновская

Ушла из жизни врач-методист Курганского областного патологоанатомического бюро Елена Малиновская. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«Ушла из жизни врач-методист Курганского областного патологоанатомического бюро Малиновская Елена Борисовна. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского областного патологоанатомического бюро скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Борисовны. Прощание состоится 27 апреля с 10.30 до 11.30 часов в большом зале Курганского областного патологоанатомического бюро», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Елена Малиновская более тридцати лет проработала в Курганском областном патологоанатомическом бюро. С 2015 года по 24.04.2022 года работала в должности врача-методиста. Она постоянно повышала свой профессионализм и охотно передавала накопленный опыт молодым сотрудникам. Много лет являлась преподавателем Курганского базового медицинского колледжа. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном и ответственном специалисте. Врач имела ведомственные поощрения, а также награды Правительства Курганской области.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Ушла из жизни врач-методист Курганского областного патологоанатомического бюро Елена Малиновская. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «Ушла из жизни врач-методист Курганского областного патологоанатомического бюро Малиновская Елена Борисовна. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского областного патологоанатомического бюро скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Борисовны. Прощание состоится 27 апреля с 10.30 до 11.30 часов в большом зале Курганского областного патологоанатомического бюро», — говорится в сообщении департамента здравоохранения. Елена Малиновская более тридцати лет проработала в Курганском областном патологоанатомическом бюро. С 2015 года по 24.04.2022 года работала в должности врача-методиста. Она постоянно повышала свой профессионализм и охотно передавала накопленный опыт молодым сотрудникам. Много лет являлась преподавателем Курганского базового медицинского колледжа. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном и ответственном специалисте. Врач имела ведомственные поощрения, а также награды Правительства Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...