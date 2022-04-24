В Кургане умерла врач-патологоанатом

Ушла из жизни врач патологоанатомического бюро Елена Малиновская фото: департамент здравоохранения Курганской области

Ушла из жизни врач-методист Курганского областного патологоанатомического бюро Елена Малиновская. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«Ушла из жизни врач-методист Курганского областного патологоанатомического бюро Малиновская Елена Борисовна. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганского областного патологоанатомического бюро скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Борисовны. Прощание состоится 27 апреля с 10.30 до 11.30 часов в большом зале Курганского областного патологоанатомического бюро», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Елена Малиновская более тридцати лет проработала в Курганском областном патологоанатомическом бюро. С 2015 года по 24.04.2022 года работала в должности врача-методиста. Она постоянно повышала свой профессионализм и охотно передавала накопленный опыт молодым сотрудникам. Много лет являлась преподавателем Курганского базового медицинского колледжа. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном и ответственном специалисте. Врач имела ведомственные поощрения, а также награды Правительства Курганской области.