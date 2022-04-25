Беженцам оперативно оформили документы, необходимые для проживания в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Полицейские Каслинского района посетили семью из Мариуполя, которая уехала в Челябинскую область. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, семью поздравили с Пасхой и вручили подарки.

«Николай, Анна и их дети приехали в Челябинскую область из Мариуполя. В канун праздника Пасхи семью посетили начальник отделения по вопросам миграции Каслинского района старший лейтенант полиции Татьяна Данилина и депутат собрания депутатов Каслинского района Сергей Слободчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Семья поблагодарила сотрудников полиции и депутата за подарки. Особую благодарность выразили за оперативное оформление документов, с помощью которых они могут спокойно проживать в России.

По воспоминаниям Анны, они долгое время, спасаясь от бомбежек и стрельбы, скрывались в подвале одной из многоэтажек. Там, по словам беженки, было очень много народа. После открытия гуманитарного коридора семья в полном составе на автомобиле добрались до родственников в Краснодарском крае, а оттуда приехали к родственникам в Челябинскую область.

С началом спецоперации, начавшейся 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, многие мирные жители Украины остались в зоне боевых действий. Как сообщили в Минобороны, националисты используют их в качестве живых щитов. Российская сторона ежедневно организовывает гуманитарные коридоры, выводя жителей из опасных зон.

Семью поздравили с Пасхой и вручили подарки Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области