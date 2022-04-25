Полицейские Каслинского района посетили семью из Мариуполя, которая уехала в Челябинскую область. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, семью поздравили с Пасхой и вручили подарки.
«Николай, Анна и их дети приехали в Челябинскую область из Мариуполя. В канун праздника Пасхи семью посетили начальник отделения по вопросам миграции Каслинского района старший лейтенант полиции Татьяна Данилина и депутат собрания депутатов Каслинского района Сергей Слободчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
Семья поблагодарила сотрудников полиции и депутата за подарки. Особую благодарность выразили за оперативное оформление документов, с помощью которых они могут спокойно проживать в России.
По воспоминаниям Анны, они долгое время, спасаясь от бомбежек и стрельбы, скрывались в подвале одной из многоэтажек. Там, по словам беженки, было очень много народа. После открытия гуманитарного коридора семья в полном составе на автомобиле добрались до родственников в Краснодарском крае, а оттуда приехали к родственникам в Челябинскую область.
С началом спецоперации, начавшейся 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, многие мирные жители Украины остались в зоне боевых действий. Как сообщили в Минобороны, националисты используют их в качестве живых щитов. Российская сторона ежедневно организовывает гуманитарные коридоры, выводя жителей из опасных зон.
Семью поздравили с Пасхой и вручили подарки
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Полицейские Каслинского района посетили семью из Мариуполя, которая уехала в Челябинскую область. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, семью поздравили с Пасхой и вручили подарки. «Николай, Анна и их дети приехали в Челябинскую область из Мариуполя. В канун праздника Пасхи семью посетили начальник отделения по вопросам миграции Каслинского района старший лейтенант полиции Татьяна Данилина и депутат собрания депутатов Каслинского района Сергей Слободчиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Семья поблагодарила сотрудников полиции и депутата за подарки. Особую благодарность выразили за оперативное оформление документов, с помощью которых они могут спокойно проживать в России. По воспоминаниям Анны, они долгое время, спасаясь от бомбежек и стрельбы, скрывались в подвале одной из многоэтажек. Там, по словам беженки, было очень много народа. После открытия гуманитарного коридора семья в полном составе на автомобиле добрались до родственников в Краснодарском крае, а оттуда приехали к родственникам в Челябинскую область. С началом спецоперации, начавшейся 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина, многие мирные жители Украины остались в зоне боевых действий. Как сообщили в Минобороны, националисты используют их в качестве живых щитов. Российская сторона ежедневно организовывает гуманитарные коридоры, выводя жителей из опасных зон.