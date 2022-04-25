25 апреля 2022

Поездка в челябинском такси закончилась поножовщиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Нападавший отправлен за решетку на четыре года Фото:

Обычная поездка в такси закончилась для жителя Челябинска ножевым ранением. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, пьяный пассажир такси решил разнять драку между водителями и стал жертвой нападения

«У 19-летнего подсудимого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, произошел конфликт с водителем такси. В ходе ссоры из автомобиля вышел нетрезвый пассажир такси и также вступил в произошедший конфликт. После чего ему нанесли ножевое ранение в спину, причинив проникающее ранение легкого», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что нападавший водитель находился на испытательном сроке за грабеж. С учетом этого суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Обычная поездка в такси закончилась для жителя Челябинска ножевым ранением. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, пьяный пассажир такси решил разнять драку между водителями и стал жертвой нападения «У 19-летнего подсудимого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, произошел конфликт с водителем такси. В ходе ссоры из автомобиля вышел нетрезвый пассажир такси и также вступил в произошедший конфликт. После чего ему нанесли ножевое ранение в спину, причинив проникающее ранение легкого», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве добавили, что нападавший водитель находился на испытательном сроке за грабеж. С учетом этого суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...