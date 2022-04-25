Поездка в челябинском такси закончилась поножовщиной

Нападавший отправлен за решетку на четыре года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обычная поездка в такси закончилась для жителя Челябинска ножевым ранением. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, пьяный пассажир такси решил разнять драку между водителями и стал жертвой нападения

«У 19-летнего подсудимого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, произошел конфликт с водителем такси. В ходе ссоры из автомобиля вышел нетрезвый пассажир такси и также вступил в произошедший конфликт. После чего ему нанесли ножевое ранение в спину, причинив проникающее ранение легкого», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве добавили, что нападавший водитель находился на испытательном сроке за грабеж. С учетом этого суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года.