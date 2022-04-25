25 апреля 2022

Пермским товарам упростят попадание на прилавки сетевых гигантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин
Полки торговых сетей хотят заполнить пермскими товарами Фото:

Предпринимателей Перми приглашают принять участие в региональных закупочных сессиях. Их проводит региональное Министерство промышленности и торговли совместно с центром «Мой бизнес». Цель — заполнить полки торговых сетей товарами местных производителей, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Благодаря участию в закупочной сессии товаропроизводители, чья продукция заинтересует ритейлеров, смогут получить официальное предложение о начале сотрудничества и ведению совместных продаж», —рассказал замминистра краевого Минпромторга Владислав Тонков. У пермских предприятий будет возможность презентовать свои товары торговым сетям «Лента» и «Семья».

Закупочная сессия для непродовольственных товаров состоится 27 апреля по адресу ул. Ленина 68. Для участия заявились более 35 компаний. Среди них — Краснокамская фабрика деревянной игрушки, производитель одежды для всей семьи «Milykids», Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика и другие.

Продуктовую сессию проведут 28 апреля в гипермаркете «Лента» по адресу пр. Парковый 66. Свою продукцию представят фирмы-производители джемов и варений «Русский лес», полуфабрикатов «Агрофирма Шадейка», ореховой муки «Мел`ница» и т. д. Всего в списке более 45 продовольственных брендов Прикамья.

Из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине, с полок российских магазинов стали исчезать импортные товары. Кроме того, ряд крупных компаний, ведущих в стране бизнес, остановили производство и заявили об уходе с российского рынка. Президент Владимир Путин целью санкций Запада ухудшение жизни миллионов людей. Правительством России предпринят ряд мер по замещению импорта отечественными товарами.

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Предпринимателей Перми приглашают принять участие в региональных закупочных сессиях. Их проводит региональное Министерство промышленности и торговли совместно с центром «Мой бизнес». Цель — заполнить полки торговых сетей товарами местных производителей, сообщается на сайте правительства Пермского края. «Благодаря участию в закупочной сессии товаропроизводители, чья продукция заинтересует ритейлеров, смогут получить официальное предложение о начале сотрудничества и ведению совместных продаж», —рассказал замминистра краевого Минпромторга Владислав Тонков. У пермских предприятий будет возможность презентовать свои товары торговым сетям «Лента» и «Семья». Закупочная сессия для непродовольственных товаров состоится 27 апреля по адресу ул. Ленина 68. Для участия заявились более 35 компаний. Среди них — Краснокамская фабрика деревянной игрушки, производитель одежды для всей семьи «Milykids», Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика и другие. Продуктовую сессию проведут 28 апреля в гипермаркете «Лента» по адресу пр. Парковый 66. Свою продукцию представят фирмы-производители джемов и варений «Русский лес», полуфабрикатов «Агрофирма Шадейка», ореховой муки «Мел`ница» и т. д. Всего в списке более 45 продовольственных брендов Прикамья. Из-за санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине, с полок российских магазинов стали исчезать импортные товары. Кроме того, ряд крупных компаний, ведущих в стране бизнес, остановили производство и заявили об уходе с российского рынка. Президент Владимир Путин целью санкций Запада ухудшение жизни миллионов людей. Правительством России предпринят ряд мер по замещению импорта отечественными товарами.
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