В Челябинске нашли живодера, облившего собаку кислотой

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Клипарт. Челябинская область, дворняга, бездомная собака
Собака находится в больнице Фото:

В Челябинске задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в причинении увечий животному. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В ночь на 22 апреля мужчина из хулиганских побуждений совершил жестокое обращение с животным, нанеся ему увечья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“). Постановление о возбуждении проверено прокурором, признано законным и обоснованным», — рассказала Наталья Мамаева.

Ранее зоозащитники рассказали, что неизвестный мужчина облил химической смесью собаку, причинив ей ожоги. Собака находится на лечении в ветеринарной клинике.

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В Челябинске задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в причинении увечий животному. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль, рассказала URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В ночь на 22 апреля мужчина из хулиганских побуждений совершил жестокое обращение с животным, нанеся ему увечья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“). Постановление о возбуждении проверено прокурором, признано законным и обоснованным», — рассказала Наталья Мамаева. Ранее зоозащитники рассказали, что неизвестный мужчина облил химической смесью собаку, причинив ей ожоги. Собака находится на лечении в ветеринарной клинике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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