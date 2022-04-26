Дума Перми поощрила депутата, отвечающего за назначение наград

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, пермская городская дума, депутат городской думы, депутат пермь, василий кузнецов
Премию Василий Кузнецов обещал отдать на благотворительность Фото:

Депутаты Пермской городской думы вручили почетный знак «За заслуги перед городом Пермью» своему коллеге Василию Кузнецову. Именно он возглавляет комитет по местному самоуправлению и регламенту, отвечающий за вручение подобных наград.

«С 2000 года Василий Владимирович Кузнецов является депутатом Пермской городской думы в течение пяти созывов. Это свидетельствует о его профессионализме и высоком уровне доверия населения», — озвучила часть обоснования награждения коллеги депутат Татьяна Шестакова, передает корреспондент URA.RU. Она перечислила множество наград, которых Кузнецов был удостоен ранее, и отметила его активную работу в думе.

Депутат Наталья Рослякова назвала Кузнецова преданным спорту, культуре, молодежи и здоровому образу жизни. Спикер Дмитрий Малютин отметил, что Кузнецов — старейший по сроку службы депутат гордумы. Он поздравил его также с наступающим 55-летием.

Кузнецов в ответ поблагодарил коллег за высокую оценку его работы: «Спасибо и городу родному за то, что дал мне возможность реализоваться, жить согласно моему предназначению. С учетом опыта своего я буду еще результативней работать».

Ранее URA.RU рассказывало, что инициатива о награждении Кузнецова не принадлежала ему самому. Депутат пояснял агентству, что не намерен голосовать по этому вопросу. Премию, полагающуюся к награде, он планирует передать на благотворительность.

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Депутаты Пермской городской думы вручили почетный знак «За заслуги перед городом Пермью» своему коллеге Василию Кузнецову. Именно он возглавляет комитет по местному самоуправлению и регламенту, отвечающий за вручение подобных наград. «С 2000 года Василий Владимирович Кузнецов является депутатом Пермской городской думы в течение пяти созывов. Это свидетельствует о его профессионализме и высоком уровне доверия населения», — озвучила часть обоснования награждения коллеги депутат Татьяна Шестакова, передает корреспондент URA.RU. Она перечислила множество наград, которых Кузнецов был удостоен ранее, и отметила его активную работу в думе. Депутат Наталья Рослякова назвала Кузнецова преданным спорту, культуре, молодежи и здоровому образу жизни. Спикер Дмитрий Малютин отметил, что Кузнецов — старейший по сроку службы депутат гордумы. Он поздравил его также с наступающим 55-летием. Кузнецов в ответ поблагодарил коллег за высокую оценку его работы: «Спасибо и городу родному за то, что дал мне возможность реализоваться, жить согласно моему предназначению. С учетом опыта своего я буду еще результативней работать». Ранее URA.RU рассказывало, что инициатива о награждении Кузнецова не принадлежала ему самому. Депутат пояснял агентству, что не намерен голосовать по этому вопросу. Премию, полагающуюся к награде, он планирует передать на благотворительность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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