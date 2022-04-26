В Челябинске бабушка погибшей девочки скрылась с места трагедии

Девочку не смогли вытащить из горящего дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погибшая на пожаре в садовом товариществе «Тракторосад 2» девочка воспитывалась в неполной семье и за ней не углядела бабушка, которая скрылась с места ЧП, узнав о гибели внучки. Об этом 26 апреля URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Погибшая на пожаре девочка воспитывалась в неполной семье — мать ушла из семьи. Отец 1993 года рождения воспитывал детей один. Он попросил свою мать, бабушку 1974 года рождения, проследить за детьми. В какой-то момент женщина позвонила сыну и рассказал, что их дом горит», — рассказал источник.

Сын помчался в сад спасать семью. При пожаре сосед помог выйти из дома хозяйке сада и маленькому мальчику. Девочку достать из огня не удалось. Узнав о гибели внучки, бабушка скрылась с места трагедии, испугавшись реакции сына.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU заявили, что по факту гибели ребенка проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о возгорании в челябинском садовом товариществе «Тракторосад 2» поступило на пульт МЧС 26 апреля. По словам очевидцев, огненная стихия полностью охватила двухэтажный деревянный дачный дом. В ходе ликвидации последствий ЧП огнеборцы обнаружили тело девочки.