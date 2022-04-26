В Челябинском городе продают старейший ночной клуб

Собственник выставил клуб на продажу за 50 млн рублей Фото: Дарья Попова © URA.RU

Старейший ночной клуб Озерска (Челябинская область) «Айвенго» выставлен на продажу за 50 млн рублей. Собственник разместил объявление на Avito.

«Рабочий бизнес, большая дружная команда, лучший шеф повар в городе. Выручка растет каждый год с летнего периода Есть стратегия развития заведения на ближайшие 3-5 лет», — говорится в объявлении.

Площадь трехэтажного здания составляет 1280 квадратных метров. По данным собственника, весь комплекс отремонтирован. В нем есть 12 туалетов, новый теплоузел и электрощитовая, три уличных настила с оборудованием площадью 160 квадратных метров (сцена, два летних зала). Оборудованная кухня, пять баров, боулинг на шесть дорожек, два танцпола со светомузыкальным оборудованием.

«Айвенго» был закрыт в 2015 году. Новые собственники сделали ремонт, после чего клуб вновь заработал в 2020 году.