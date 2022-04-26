Владелец паблика пожаловался прокурору ХМАО на прессинг мэрии

Ранее Артем Тюфтяев записывал видеообращение Путину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Создатель паблика «Политконда» в социальной сети «ВКонтакте» Артем Тюфтяев пожаловался прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину на прессинг со стороны чиновников администрации Кондинского района. Он записал обращение и выложил его на YouTube.

По словам Тюфтяева, он в 2019 году пытался найти работу в бюджетной сфере. С ним на связь вышли представители администрации Кондинского района, которые заявили, что могут помочь с трудоустройством в обмен на использование паблика Тюфтяева в своих целях. «[Начальник отдела местного самоуправления администрации Кондинского района Виктор] Москов хотел, чтобы я писал тексты против районной оппозиции. На вопрос о том, где я вообще буду брать материалы, ответил, что компроматом будет снабжать меня сам. Это злоупотребление властью, за это нужно увольнять», — утверждает Тюфтяев.

Глава Кондинского района Андрей Мухин в разговоре с URA.RU заявил, что в курсе претензий Тюфтяева, однако считает эти обвинения беспочвенными. «На обращения Артема Алексеевича уже даны квалифицированные ответы, и они, к сожалению, не в его пользу. Молодой человек уже обращался в суд, полицию и прокуратуру, но отовсюду пришли отказы. Он требует администрацию уволить конкретного человека, но на каком основании я должен его увольнять? К трудовой деятельности Москова претензий нет», — заявил Мухин.

Ранее URA.RU сообщало о противостоянии мэра поселка Половинка Александра Старжинского с экс-главой Кондинского района Анатолием Дубовиком. Оба политика предъявляли друг другу претензии до тех пор, пока Дубовик не был избран депутатом думы ХМАО и не покинул административный центр муниципалитета — поселок Междуреченский.

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