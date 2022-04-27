В екатеринбургских автобусах можно будет платить как в Китае

Терминалы кондукторов будут поддерживать «СБПэй» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Терминалы в екатеринбургском общественном транспорте могут получить поддержку платежной системы «СБПэй», которая подразумевает оплату при помощи QR-кодов. Похожая система работает в Китае с 2011 года. Об этом URA.RU рассказал сотрудник «Е-Карты».

«Мы активно изучаем возможность внедрения „СПбэй“ в терминалы общественного транспорта. Эта система может стать удобной альтернативой Apple Pay и Samsung Pay, которые прекратили свою работу в РФ», — поделились в компании.

На данный момент внедрение «СПбэй» находится на начальном этапе разработки. «Платежная система, к сожалению, еще не до конца закончена. Сейчас есть первичный релиз. Пока что в „СБПэй“ не все для нас подходит. Но мы смотрим, изучаем, общаемся с разработчиками. Ждем обновлений, чтобы до конца внедрить ее в наши терминалы», — уточнил сотрудник.

Ранее крупные российские банки начали подключаться к системе быстрых платежей на фоне ухода из РФ компаний Visa и MasterCard. Компания Apple также объявила об ограничении работы Apple Pay в России. Компании начали уходить из России в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин не раз отмечал, что санкции были бы введены и без начала СВО.