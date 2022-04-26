В Кургане тормозится реконструкция стадиона, обещанная Шумковым

Стадион «Локомотив» передали властям в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане деньги, которые планировали потратить на реконструкцию стадиона «Локомотив» перевели на баланс программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов.

«Перед заседанием думы было заседание комиссии. Я спросил, вы откуда на комфортную городскую среду деньги берете. Сказали, что эти деньги были предусмотрены управлением капитального строительства на реконструкцию „Локомотива“, но сейчас ее делать не будут, а переведут на комфортную городскую среду, потому что там денег не хватает», — объяснил Камшилов.

Депутат добавил, что в прошлом году в программе, связанной с городской средой, было 50 объектов, а в этом пять, но все равно для этой программы потребовались дополнительные деньги. «В связи с тем, что у нас меняется объект по программе „Формирование комфортной городской среды“ ассигнования с департамента архитектуры строительства и земельных отношений передать на департамент развития городского хозяйства 10 млн рублей», — предложил на заседании гордумы 27 апреля директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин, передает корреспондент URA.RU.

Также Зворыгин предложил перераспределить 14,43 млн рублей. Эти деньги будут переданы Дирекции парков и скверов (1,2 млн рублей) и Административно-технической инспекции (13,23 млн рублей). Депутаты поддержали изменения в бюджете города.

В 2021 году губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что территорию стадиона, который властям передали представители РЖД, превратят в спортивно-рекреационный парк. Позже власти уточнили, что хотят создать на этом месте спортивно-досуговый кластер.

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