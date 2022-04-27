Экс-глава банка «Нейва» перешел на работу в «СКБ-Контур»

27 апреля 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Павел Ефремов курирует в том числе покупку акций «Екатеринбургского муниципального банка» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов стал топ-менеджером IT-компании «СКБ-Контур». Об этом URA.RU рассказал источник. «Главу „Нейвы“ взяли на работу в отдел развития. Вместе с ним перешла часть персонала банка», — сказал инсайдер. По его данным, на новом месте работы Павел Ефремов занимается проектами, связанными с банковскими сервисами, платежными системами и другими финансовыми инструментами. В том числе он курирует сделку по выкупу акций «Екатеринбургского муниципального банка» (ЕМБ) По словам другого источника, в «СКБ Контур» перешли несколько сотрудников «Нейвы», но они работают в разных проектах и никак между собой не связаны. Он также рассказал, что ряд сервисов, которые появились у «Контура» в последнее время, создавались в рамках сотрудничества с «Нейвой». Изначально переговоры велись о совместном проекте, и их инициатором был банк. Но позже IT-компания рассматривала вариант покупки доли «Нейвы» или банка целиком. «Контуру» нужен был банк в свою экосистему. У них уже были свои продукты, и они хотели туда еще расчетно-банковскую функцию вставить. Они разработали экосистему для предприятий, для бизнеса. Это электронная подпись, отчетность, документооборот и весь обмен с налоговый. Сделка была на выходе, когда у «Нейвы» отозвали лицензию», — пояснил собеседник издания. ЦБ отозвал у банка «Нейва» лицензию 16 апреля 2020 года. После этого все руководство кредитной организации попало в черный список финансистов и теперь не может занимать должности, назначение на которые согласовывается с Центробанком. Это все правление банка, главный бухгалтер и его заместитель, руководители внутренних служб. Это коснулось и Павла Ефремова, который на тот момент был заместителем председателя правления банка. Ранее в течение семи лет — с 2013 по 2020 год — он возглавлял «Нейву». Ранее источники URA.RU сообщали, что «СКБ-Контур» планирует выкупить целиком или частично акции «Екатеринбургского муниципального банка». 29,29% ЕМБ сейчас принадлежит администрации Екатеринбурга, 29,13% — сыну бывшего главы Екатеринбурга и экс-сенатора Аркадия Чернецкого Станиславу Чернецкому.

Бывший председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов стал топ-менеджером IT-компании «СКБ-Контур». Об этом URA.RU рассказал источник. «Главу „Нейвы“ взяли на работу в отдел развития. Вместе с ним перешла часть персонала банка», — сказал инсайдер. По его данным, на новом месте работы Павел Ефремов занимается проектами, связанными с банковскими сервисами, платежными системами и другими финансовыми инструментами. В том числе он курирует сделку по выкупу акций «Екатеринбургского муниципального банка» (ЕМБ) По словам другого источника, в «СКБ Контур» перешли несколько сотрудников «Нейвы», но они работают в разных проектах и никак между собой не связаны. Он также рассказал, что ряд сервисов, которые появились у «Контура» в последнее время, создавались в рамках сотрудничества с «Нейвой». Изначально переговоры велись о совместном проекте, и их инициатором был банк. Но позже IT-компания рассматривала вариант покупки доли «Нейвы» или банка целиком. «Контуру» нужен был банк в свою экосистему. У них уже были свои продукты, и они хотели туда еще расчетно-банковскую функцию вставить. Они разработали экосистему для предприятий, для бизнеса. Это электронная подпись, отчетность, документооборот и весь обмен с налоговый. Сделка была на выходе, когда у «Нейвы» отозвали лицензию», — пояснил собеседник издания. ЦБ отозвал у банка «Нейва» лицензию 16 апреля 2020 года. После этого все руководство кредитной организации попало в черный список финансистов и теперь не может занимать должности, назначение на которые согласовывается с Центробанком. Это все правление банка, главный бухгалтер и его заместитель, руководители внутренних служб. Это коснулось и Павла Ефремова, который на тот момент был заместителем председателя правления банка. Ранее в течение семи лет — с 2013 по 2020 год — он возглавлял «Нейву». Ранее источники URA.RU сообщали, что «СКБ-Контур» планирует выкупить целиком или частично акции «Екатеринбургского муниципального банка». 29,29% ЕМБ сейчас принадлежит администрации Екатеринбурга, 29,13% — сыну бывшего главы Екатеринбурга и экс-сенатора Аркадия Чернецкого Станиславу Чернецкому.