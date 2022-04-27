Во «Вконтакте» посты набирают десятки комментариев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска (ХМАО) в социальных сетях жалуются на собачьи экскременты, заполонившие улицы. Посты во «Вконтакте» вызывают бурное обсуждение, десятки людей высказывают мнение в комментариях.

«На днях делала замечание мужику, у которого собака гадила прямо на детской площадке. Свиньи натуральные вы, хозяева собак!», — возмущается Лилия Ренатова в сообществе «ЧП [В] Нижневартовске». «Ходите со своими собачками с совочком и пакетиком и никаких проблем! В Германии с вас бы такой сорвали штраф за осквернение природы, что не захотели бы иметь собаку», — пишет пользователь Нина Бундя в этом же сообществе. «Безалаберность собачников зашкаливает. Убирайте за своими любимцами», — призывает в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» Светлана Кулага.

Мнения разделились, часть пользователей не видит проблемы в собаках и их хозяевах. «Очень грустно бывает, когда ты убираешь за своей собакой, а рядом какой-то мужчина выкидывает сигарету», — делится Богдана Колесникова. «От людей больше грязи», — пишет Алена Небогатикова.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях жалуются на фекалии и горы мусора во дворах ХМАО. Жители считают, что улицы превратились в мусорные свалки и туалеты для животных.