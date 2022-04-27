27 апреля 2022
26 апреля 2022

Жители ХМАО жалуются на собачьи фекалии. «Хозяева натуральные свиньи!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, двор, выгул собаки
Во «Вконтакте» посты набирают десятки комментариев Фото:

Жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска (ХМАО) в социальных сетях жалуются на собачьи экскременты, заполонившие улицы. Посты во «Вконтакте» вызывают бурное обсуждение, десятки людей высказывают мнение в комментариях.

«На днях делала замечание мужику, у которого собака гадила прямо на детской площадке. Свиньи натуральные вы, хозяева собак!», — возмущается Лилия Ренатова в сообществе «ЧП [В] Нижневартовске». «Ходите со своими собачками с совочком и пакетиком и никаких проблем! В Германии с вас бы такой сорвали штраф за осквернение природы, что не захотели бы иметь собаку», — пишет пользователь Нина Бундя в этом же сообществе. «Безалаберность собачников зашкаливает. Убирайте за своими любимцами», — призывает в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» Светлана Кулага.

Мнения разделились, часть пользователей не видит проблемы в собаках и их хозяевах. «Очень грустно бывает, когда ты убираешь за своей собакой, а рядом какой-то мужчина выкидывает сигарету», — делится Богдана Колесникова. «От людей больше грязи», — пишет Алена Небогатикова.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях жалуются на фекалии и горы мусора во дворах ХМАО. Жители считают, что улицы превратились в мусорные свалки и туалеты для животных.

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Жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска (ХМАО) в социальных сетях жалуются на собачьи экскременты, заполонившие улицы. Посты во «Вконтакте» вызывают бурное обсуждение, десятки людей высказывают мнение в комментариях. «На днях делала замечание мужику, у которого собака гадила прямо на детской площадке. Свиньи натуральные вы, хозяева собак!», — возмущается Лилия Ренатова в сообществе «ЧП [В] Нижневартовске». «Ходите со своими собачками с совочком и пакетиком и никаких проблем! В Германии с вас бы такой сорвали штраф за осквернение природы, что не захотели бы иметь собаку», — пишет пользователь Нина Бундя в этом же сообществе. «Безалаберность собачников зашкаливает. Убирайте за своими любимцами», — призывает в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» Светлана Кулага. Мнения разделились, часть пользователей не видит проблемы в собаках и их хозяевах. «Очень грустно бывает, когда ты убираешь за своей собакой, а рядом какой-то мужчина выкидывает сигарету», — делится Богдана Колесникова. «От людей больше грязи», — пишет Алена Небогатикова. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях жалуются на фекалии и горы мусора во дворах ХМАО. Жители считают, что улицы превратились в мусорные свалки и туалеты для животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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