27 апреля 2022

В Челябинске крыша стоянки придавила 26 автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка для автомобилей жилого дома №17, 6 мкр. в п. Заозерный. Курган, стоянка автомобилей, платная парковка, парковка, стоянка, автомобили, автопарковка, место на парковке, 6 микрорайон
Машины принадлежали работникам автобусного парка (фото из архива) Фото:

В Челябинске на улице Молодогвардейцев кровля одной из стоянок рухнула на стоявшие автомобили. Пострадало 26 машин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, по данному факт ведется проверка.

«Ночью крыша слетела и раздавила 26 машин. Думаю, произошло это из-за нарушения правил строительства. Парковка эта находится перед въездом в автобусный парк и предназначена для водителей МУПа. Люди поставили автобусы на стоянку и пошли после смены к своим машинам, а там их ждал такой „сюрприз“», — рассказали очевидцы изданию «74.ру».

В пресс-службе УМВД города подтвердили факт обрушения крыши. Водители пострадавших автомобилей написали заявление. В ГУ МЧС по Челябинской области также сообщили о поступлении заявления, но сотрудники ведомства не привлекались для ликвидации последствий ЧП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, кровля будет убрана и восстановлена силами автотранспортного предприятия после оформления документов о нанесенном ущербе.

Ранее в областном ЦГМС предупреждали об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра достигала 18 метров в секунду. Не исключено, что именно природная стихия стала причина разрушения кровли.

Минувшей ночью ветер нанес ущерб объектам инфраструктуры в нескольких городах региона. В Копейске ветром разбило фасад торговой сети «Пятерочка», а в Миассе и Златоусте ветром снесло остановки.

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В Челябинске на улице Молодогвардейцев кровля одной из стоянок рухнула на стоявшие автомобили. Пострадало 26 машин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, по данному факт ведется проверка. «Ночью крыша слетела и раздавила 26 машин. Думаю, произошло это из-за нарушения правил строительства. Парковка эта находится перед въездом в автобусный парк и предназначена для водителей МУПа. Люди поставили автобусы на стоянку и пошли после смены к своим машинам, а там их ждал такой „сюрприз“», — рассказали очевидцы изданию «74.ру». В пресс-службе УМВД города подтвердили факт обрушения крыши. Водители пострадавших автомобилей написали заявление. В ГУ МЧС по Челябинской области также сообщили о поступлении заявления, но сотрудники ведомства не привлекались для ликвидации последствий ЧП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, кровля будет убрана и восстановлена силами автотранспортного предприятия после оформления документов о нанесенном ущербе. Ранее в областном ЦГМС предупреждали об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра достигала 18 метров в секунду. Не исключено, что именно природная стихия стала причина разрушения кровли. Минувшей ночью ветер нанес ущерб объектам инфраструктуры в нескольких городах региона. В Копейске ветром разбило фасад торговой сети «Пятерочка», а в Миассе и Златоусте ветром снесло остановки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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