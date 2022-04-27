В Челябинске крыша стоянки придавила 26 автомобилей

Машины принадлежали работникам автобусного парка (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске на улице Молодогвардейцев кровля одной из стоянок рухнула на стоявшие автомобили. Пострадало 26 машин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, по данному факт ведется проверка.

«Ночью крыша слетела и раздавила 26 машин. Думаю, произошло это из-за нарушения правил строительства. Парковка эта находится перед въездом в автобусный парк и предназначена для водителей МУПа. Люди поставили автобусы на стоянку и пошли после смены к своим машинам, а там их ждал такой „сюрприз“», — рассказали очевидцы изданию «74.ру».

В пресс-службе УМВД города подтвердили факт обрушения крыши. Водители пострадавших автомобилей написали заявление. В ГУ МЧС по Челябинской области также сообщили о поступлении заявления, но сотрудники ведомства не привлекались для ликвидации последствий ЧП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, кровля будет убрана и восстановлена силами автотранспортного предприятия после оформления документов о нанесенном ущербе.

Ранее в областном ЦГМС предупреждали об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра достигала 18 метров в секунду. Не исключено, что именно природная стихия стала причина разрушения кровли.

Минувшей ночью ветер нанес ущерб объектам инфраструктуры в нескольких городах региона. В Копейске ветром разбило фасад торговой сети «Пятерочка», а в Миассе и Златоусте ветром снесло остановки.