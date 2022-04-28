В Кремле сообщили, что обсудят отмену выборов губернаторов

28 апреля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Владимир Мазур сообщил, что проходят консультации Фото: Николай Бастриков © URA.RU Решение о возможности отмены выборов губернаторов могут принять в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Владимир Мазур. «Сейчас в консультациях. Должны дать населению право участвовать, хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие, либо напрямую, либо через представителей. Когда пройдет окончательное решение сказать не могу, думаю, в ближайшие дни», — отметил Мазур, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время могут начать обсуждение о необходимости отказа от прямых выборов губернаторов. В Кремле заявили, что не рассматривают отмену прямых выборов губернаторов. Такой алгоритм был в России с 2004 по 2012 год, когда кандидата на пост главы региона предлагал президент, а заксобрание субъектов утверждало, передает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Решение о возможности отмены выборов губернаторов могут принять в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Владимир Мазур. «Сейчас в консультациях. Должны дать населению право участвовать, хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие, либо напрямую, либо через представителей. Когда пройдет окончательное решение сказать не могу, думаю, в ближайшие дни», — отметил Мазур, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время могут начать обсуждение о необходимости отказа от прямых выборов губернаторов. В Кремле заявили, что не рассматривают отмену прямых выборов губернаторов. Такой алгоритм был в России с 2004 по 2012 год, когда кандидата на пост главы региона предлагал президент, а заксобрание субъектов утверждало, передает телеканал 360.