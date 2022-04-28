В Свердловской области продадут три тонны зараженных лимонов

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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, цитрусовые, лимоны
Агрономы обнаружили на лимонах красную померанцевую щитовку Фото:

Свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженную трехтонную партию лимонов из ЮАР и разрешил ввезти ее в регион. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Агроном отдела карантина растений обнаружил на лимонах из ЮАР красную померанцевую щитовку. Этот вредитель расселен по всему свету и представляет опасность для посадочного материала», — говорится в сообщении. Причина, по которой партию зараженного фрукта разрешили ввезти в регион, заключается в том, что вредитель не опасен для зрелых плодов.

Ранее сообщалось, что свердловский рефцентр выявил в апельсинах из Египта и Марокко идентичный карантинный вредитель. Также агрономы обнаружили зараженные красной щитовкой киви, но разрешили их выпустить в продажу.

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Свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженную трехтонную партию лимонов из ЮАР и разрешил ввезти ее в регион. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «Агроном отдела карантина растений обнаружил на лимонах из ЮАР красную померанцевую щитовку. Этот вредитель расселен по всему свету и представляет опасность для посадочного материала», — говорится в сообщении. Причина, по которой партию зараженного фрукта разрешили ввезти в регион, заключается в том, что вредитель не опасен для зрелых плодов. Ранее сообщалось, что свердловский рефцентр выявил в апельсинах из Египта и Марокко идентичный карантинный вредитель. Также агрономы обнаружили зараженные красной щитовкой киви, но разрешили их выпустить в продажу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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