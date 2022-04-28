В Свердловской области продадут три тонны зараженных лимонов

Агрономы обнаружили на лимонах красную померанцевую щитовку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженную трехтонную партию лимонов из ЮАР и разрешил ввезти ее в регион. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Агроном отдела карантина растений обнаружил на лимонах из ЮАР красную померанцевую щитовку. Этот вредитель расселен по всему свету и представляет опасность для посадочного материала», — говорится в сообщении. Причина, по которой партию зараженного фрукта разрешили ввезти в регион, заключается в том, что вредитель не опасен для зрелых плодов.

Ранее сообщалось, что свердловский рефцентр выявил в апельсинах из Египта и Марокко идентичный карантинный вредитель. Также агрономы обнаружили зараженные красной щитовкой киви, но разрешили их выпустить в продажу.