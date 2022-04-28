Басурин: на «Азовстали» находится отставной канадский генерал

28 апреля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Об укрытии генерала заявил Эдуард Басурин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории металлургического комбината «Азовсталь» может находиться отставной генерал канадской армии. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мелькала такая информация, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии. Он сначала как бы из поля пропал. Потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, в ходе которой министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии города Мариуполь. По его словам, оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Позже президент РФ Владимир Путин приказал полностью заблокировать завод. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На территории металлургического комбината «Азовсталь» может находиться отставной генерал канадской армии. Об этом заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мелькала такая информация, что там может находиться один из бывших генералов канадской армии. Он сначала как бы из поля пропал. Потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент РФ Владимир Путин согласился привлечь ООН и Международный комитет Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, в ходе которой министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии города Мариуполь. По его словам, оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Позже президент РФ Владимир Путин приказал полностью заблокировать завод.