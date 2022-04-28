Руководство «дочки» птицефабрики «Рефтинская» попало под уголовку

Руководство комбината, который поставляет птицефабрике корма, подозревают в махинациях с НДС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГУ МВД по Свердловской области возбудило два уголовных дела в отношении руководства «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП), подконтрольного правительству Свердловской области. Менеджеров подозревают в махинациях с налогами. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Предварительное следствие установило, что некие лица из руководства СКХП похитили денежные средства комбината путем незаконного возмещения НДС. Помимо этого неустановленные лица из числа управленцев осуществляли свои полномочия вопреки интересам ОАО „СКХП“, в результате чего причинили существенный вред правам и интересам Свердловской области», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, ущерб оценивается в сумму более 1 млн рублей. Первое дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения», второе — по ч.1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями».

По словам инсайдера, оба дела возбудили еще в начале 2021 года, но позже расследование приостановили. Формально причиной было отсутствие подозреваемых — дела оставались бесфигурантными. Однако сейчас рассматривается вопрос о возобновлении производства по ним. «Готовились уже предъявлять обвинения, потом оба дела резко прекратили. На самом деле, у Душкина (Олег Душкин, генеральный директор СКХП — прим. ред.) неплохая «крыша», за него впрягались друзья из «Единой России», — добавил инсайдер.

Другой источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что уголовными делами в отношении руководства комбината занимается УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области. Редакция URA.RU связалась также с самим Олегом Душкиным. Он обещал предоставить комментарий позднее.

В начале апреля 2022 года птицефабрика «Рефтинская» выкупила у правительства Свердловской области 51% акций СКХП. Согласно данным базы «Сбис», Олегу Душкову принадлежит 11% акций комбината, еще 18,7% — его заместителю Виталию Дудину. Сама птицефабрика также принадлежит правительству региона. Руководство «Рефтинской» на прошлой неделе обратилось в прокуратуру области и Центробанк с жалобами на главу комбината. Его обвиняют в отказе предоставить новому контролирующему акционеру результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

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