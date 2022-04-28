Два военных вертолета столкнулись в небе над Саратовом

По предварительным данным, вертолеты были военными
В Саратовской области столкнулись два военных вертолета. Об этом сообщил источник изданию ТАСС. По предварительным данным, вертолеты выполняли учебный полет.
«Два вертолета столкнулись в Саратовской области. По предварительным данным, они были военными», — поделился источник. По его сведениям, вертолеты выполняли учебных полет, в ходе столкновения два человека смогли катапультироваться, одного уже нашли живым.
Власти Саратова утверждают, что вертолет был один. Он принадлежал военной базе в поселке Соколово. По их данным, второй человек погиб.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на