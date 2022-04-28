Два военных вертолета столкнулись в небе над Саратовом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция воздушной части парада Победы. Екатеринбург, ми-8, авиация, военный вертолет, репетиция парада, воздушный парад
По предварительным данным, вертолеты были военными Фото:

В Саратовской области столкнулись два военных вертолета. Об этом сообщил источник изданию ТАСС. По предварительным данным, вертолеты выполняли учебный полет.

«Два вертолета столкнулись в Саратовской области. По предварительным данным, они были военными», — поделился источник. По его сведениям, вертолеты выполняли учебных полет, в ходе столкновения два человека смогли катапультироваться, одного уже нашли живым.

Власти Саратова утверждают, что вертолет был один. Он принадлежал военной базе в поселке Соколово. По их данным, второй человек погиб.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

В Саратовской области столкнулись два военных вертолета. Об этом сообщил источник изданию ТАСС. По предварительным данным, вертолеты выполняли учебный полет. «Два вертолета столкнулись в Саратовской области. По предварительным данным, они были военными», — поделился источник. По его сведениям, вертолеты выполняли учебных полет, в ходе столкновения два человека смогли катапультироваться, одного уже нашли живым. Власти Саратова утверждают, что вертолет был один. Он принадлежал военной базе в поселке Соколово. По их данным, второй человек погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...