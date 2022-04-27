В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский». Видео с происшествием очевидцы опубликовали в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«ТВЦ «Гагаринский», — указала автор поста Людмила Шипачева. В комментариях люди надеются, что пострадавших не будет. «Дай бог без жертв только», — написала Ирина Лобанова.

Площадь пожара составляет более 120 квадратных метров. На звонок агентства, для получения оперативного комментария, в пресс-службе МЧС России по Тюменской области не ответили.