27 апреля 2022

В Тюменской области горит торгово-выставочный центр. Видео

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Пожар в бизнес-центре Парус. Тюмень, тушение пожара, пожарные машины
В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский» Фото:

В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский». Видео с происшествием очевидцы опубликовали в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«ТВЦ «Гагаринский», — указала автор поста Людмила Шипачева. В комментариях люди надеются, что пострадавших не будет. «Дай бог без жертв только», — написала Ирина Лобанова.

Площадь пожара составляет более 120 квадратных метров. На звонок агентства, для получения оперативного комментария, в пресс-службе МЧС России по Тюменской области не ответили.

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В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский». Видео с происшествием очевидцы опубликовали в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». «ТВЦ «Гагаринский», — указала автор поста Людмила Шипачева. В комментариях люди надеются, что пострадавших не будет. «Дай бог без жертв только», — написала Ирина Лобанова. Площадь пожара составляет более 120 квадратных метров. На звонок агентства, для получения оперативного комментария, в пресс-службе МЧС России по Тюменской области не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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