В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский»
В Ишиме горит ТВЦ «Гагаринский». Видео с происшествием очевидцы опубликовали в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».
«ТВЦ «Гагаринский», — указала автор поста Людмила Шипачева. В комментариях люди надеются, что пострадавших не будет. «Дай бог без жертв только», — написала Ирина Лобанова.
Площадь пожара составляет более 120 квадратных метров. На звонок агентства, для получения оперативного комментария, в пресс-службе МЧС России по Тюменской области не ответили.
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