На крупном пожаре в Курганской области погиб человек

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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение пожара
Тело погибшего нашли при тушении пожара (архивное фото) Фото:

Во время крупного пожара в Варгашинском районе Курганской области погиб человек. Тело обнаружили при тушении, сообщают источники.

«Тело погибшего найдено при тушении пожара в поселке Моревское в Курганской области, где природный пожар перешел на дачные дома», — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. В региональном следственном управлении СК эту информацию не подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в поселке Моревское произошел 28 апреля. По данным ГУ МЧС, горело шесть домов и надворных построек на общей площади 1000 кв. м. Их принадлежность будут устанавливать после ликвидации пожара. Также пожар распространился по сухой траве на общую площадь около пяти гектаров. Параллельно с этим тушат крупный пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом, охвативший 50 дачных участков на общей площади 5 000 кв. м. Из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Из-за задымления на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено движение.

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Во время крупного пожара в Варгашинском районе Курганской области погиб человек. Тело обнаружили при тушении, сообщают источники. «Тело погибшего найдено при тушении пожара в поселке Моревское в Курганской области, где природный пожар перешел на дачные дома», — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. В региональном следственном управлении СК эту информацию не подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в поселке Моревское произошел 28 апреля. По данным ГУ МЧС, горело шесть домов и надворных построек на общей площади 1000 кв. м. Их принадлежность будут устанавливать после ликвидации пожара. Также пожар распространился по сухой траве на общую площадь около пяти гектаров. Параллельно с этим тушат крупный пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом, охвативший 50 дачных участков на общей площади 5 000 кв. м. Из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Из-за задымления на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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