На крупном пожаре в Курганской области погиб человек

Тело погибшего нашли при тушении пожара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время крупного пожара в Варгашинском районе Курганской области погиб человек. Тело обнаружили при тушении, сообщают источники.

«Тело погибшего найдено при тушении пожара в поселке Моревское в Курганской области, где природный пожар перешел на дачные дома», — пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. В региональном следственном управлении СК эту информацию не подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в поселке Моревское произошел 28 апреля. По данным ГУ МЧС, горело шесть домов и надворных построек на общей площади 1000 кв. м. Их принадлежность будут устанавливать после ликвидации пожара. Также пожар распространился по сухой траве на общую площадь около пяти гектаров. Параллельно с этим тушат крупный пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом, охвативший 50 дачных участков на общей площади 5 000 кв. м. Из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. Из-за задымления на трассе в сторону Екатеринбурга ограничено движение.