Немецкие неонацисты из партии «Третий путь» поддержали пожертвованиями украинских радикалов. Сообщение об этом опубликовано на сайте парламента Германии.
«С помощью пожертвований партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с „воюющими националистами“, и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — разъяснили на сайте бундестага. Там же отметили, что контакты неонацистской партии с украинскими радикалами начались задолго до спецоперации РФ.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основной целью операции является денацификация Украины. Позже спецкорреспондент URA.RU рассказал свидетельствах того, что украинские военные и националисты зверски убивали мирных жителей, стреляли по жилым домам из танков и взрывали здания, где укрывались сотни горожан.
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