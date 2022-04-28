Власти ФРГ: немецкие нацисты помогают Украине

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Правительство ФРГ знает о связях немецких нацистов с украинскими радикалами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкие неонацисты из партии «Третий путь» поддержали пожертвованиями украинских радикалов. Сообщение об этом опубликовано на сайте парламента Германии.

«С помощью пожертвований партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с „воюющими националистами“, и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — разъяснили на сайте бундестага. Там же отметили, что контакты неонацистской партии с украинскими радикалами начались задолго до спецоперации РФ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основной целью операции является денацификация Украины. Позже спецкорреспондент URA.RU рассказал свидетельствах того, что украинские военные и националисты зверски убивали мирных жителей, стреляли по жилым домам из танков и взрывали здания, где укрывались сотни горожан.

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Немецкие неонацисты из партии «Третий путь» поддержали пожертвованиями украинских радикалов. Сообщение об этом опубликовано на сайте парламента Германии. «С помощью пожертвований партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с „воюющими националистами“, и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — разъяснили на сайте бундестага. Там же отметили, что контакты неонацистской партии с украинскими радикалами начались задолго до спецоперации РФ. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основной целью операции является денацификация Украины. Позже спецкорреспондент URA.RU рассказал свидетельствах того, что украинские военные и националисты зверски убивали мирных жителей, стреляли по жилым домам из танков и взрывали здания, где укрывались сотни горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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