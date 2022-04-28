У тюменских парикмахеров заканчивается импортная краска для волос

Тюменские салоны красоты переходят на расходные материалы российского производства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне ухода с российского рынка ряда крупных поставщиков, в тюменских парикмахерских начали заканчиваться импортные расходные материалы для работы. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей. При этом, по его словам, российские аналоги товаров для салонов красоты значительно уступают по качеству зарубежным.

«Я уже несколько лет держу парикмахерскую, и многое повидал. Но сейчас впервые возникла такая ситуация, что мы не можем закупить профессиональные расходники для работы: лаки, красители для волос, и т. д. Поставщики говорят, что этих товаров просто нет на складах, потому что производители либо полностью ушли с российского рынка, либо приостановили деятельность», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на фоне дефицита импортных материалов для работы салонов красоты, производители подняли цены на их российские аналоги. «Нам предлагают закупать красители для волос и лаки нашего, российского производства. Но, во-первых, уступают по качеству. Во-вторых, не уступают по цене. Стоимость материалов значительно выросла. Но выбора нет. Закупаем и работаем с тем, что есть», — добавил тюменский предприниматель.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие крупные компании и производители приостановили деятельность в России. Так, например, поступили владельцы французского косметического бренда L’Occitane. Компания решила закрыть все магазины в России. В том числе, работавшие в формате онлайн.

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