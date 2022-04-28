Американский журналист обвинил Запад в двуличии

29 апреля 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Журналист из США рассказал о двуличии Запада на примере отношений с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский журналист Небойша Малич рассказал о двуличии Западных стран. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Очень скоро выяснилось, что это был не принцип, а просто нечто, что они придумали с целью приспособиться к обстоятельствам, сложившимся в тот момент», — сказал Небойша в статье для газеты. В случае с Украиной Штаты и их союзники боролись за право суверенных государств вступать во всякие военные объединения, но их соседи, по мнению американских властей, не должны выступать против такого решения, напомнил журналист. Он отметил, что политики, настаивавшие на членстве Украины в НАТО, теперь уверяют, что это никак не угрожает России. Они сейчас «истерично реагируют» на стремление Соломоновых островов заключить пакт с КНР, считает Малич. По его мнению, Австралия и Штаты угрожают островному государству последствиями. Он подчеркнул, что ими рассматривается присутствие Пекина в 1,8 тысячи километрах от Австралии как угроза собственной безопасности. Журналист заявил, что в международном порядке, который продвигают США и их союзники, «права есть у них и ни у кого другого». По его мнению, «в их царстве морального релятивизма Соломоновы острова в статусе протектората Австралии — это часть свободного мира. Но Хониара, подписавшая пакт о безопасности с Пекином ставит под угрозу суверенитет Канберры», — выделил Малич. Ранее сообщалось, что в китайском МИД заявили, что КНР и Соломоновы острова подписали межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В ведомстве это назвали главной целью содействие долгосрочной стабильности на островах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Американский журналист Небойша Малич рассказал о двуличии Западных стран. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Очень скоро выяснилось, что это был не принцип, а просто нечто, что они придумали с целью приспособиться к обстоятельствам, сложившимся в тот момент», — сказал Небойша в статье для газеты. В случае с Украиной Штаты и их союзники боролись за право суверенных государств вступать во всякие военные объединения, но их соседи, по мнению американских властей, не должны выступать против такого решения, напомнил журналист. Он отметил, что политики, настаивавшие на членстве Украины в НАТО, теперь уверяют, что это никак не угрожает России. Они сейчас «истерично реагируют» на стремление Соломоновых островов заключить пакт с КНР, считает Малич. По его мнению, Австралия и Штаты угрожают островному государству последствиями. Он подчеркнул, что ими рассматривается присутствие Пекина в 1,8 тысячи километрах от Австралии как угроза собственной безопасности. Журналист заявил, что в международном порядке, который продвигают США и их союзники, «права есть у них и ни у кого другого». По его мнению, «в их царстве морального релятивизма Соломоновы острова в статусе протектората Австралии — это часть свободного мира. Но Хониара, подписавшая пакт о безопасности с Пекином ставит под угрозу суверенитет Канберры», — выделил Малич. Ранее сообщалось, что в китайском МИД заявили, что КНР и Соломоновы острова подписали межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В ведомстве это назвали главной целью содействие долгосрочной стабильности на островах.