Кадыров назвал того, кто бы мог спасти Украину от уничтожения

29 апреля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в таком же лидере, как Ахмат-Хаджи Кадыров, считает Рамзан Кадыров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину мог бы спасти первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, который в свое спас республику от полного уничтожения. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «От полного уничтожения нас сумел спасти только сильный и дальновидный лидер — Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. <…> Именно такого лидера сейчас не хватает Украине», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что искренне удивляется тому, что среди 44-миллионного населения Украины не находится достойный кандидат, «который бы не позволил Западу и Европе использовать народ в качестве пушечного мяса». Кадыров отметил, что происходящее на Украине сейчас крайне похоже на события, который происходили в Чечне в девяностых. «Под громкими лозунгами свободы и независимости Чеченскую Республику тогда сделали плацдармом для ослабления России. В результате мы получили тотальный хаос и разруху», — добавил он. Глава Чечни выразил надежду на то, что украинцы одумаются и вернут контроль над государством в свои руки. «Если нет, то эту миссию выполнит Президент России, а мы всецело поддержим его в этом благородном деле. Для нас это легкая задача, потому что наша страна никогда не плясала и не будет плясать под ковбойскую губную гармошку. Наш арсенал намного круче!», — резюмировал Кадыров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украину мог бы спасти первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, который в свое спас республику от полного уничтожения. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «От полного уничтожения нас сумел спасти только сильный и дальновидный лидер — Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. <…> Именно такого лидера сейчас не хватает Украине», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что искренне удивляется тому, что среди 44-миллионного населения Украины не находится достойный кандидат, «который бы не позволил Западу и Европе использовать народ в качестве пушечного мяса». Кадыров отметил, что происходящее на Украине сейчас крайне похоже на события, который происходили в Чечне в девяностых. «Под громкими лозунгами свободы и независимости Чеченскую Республику тогда сделали плацдармом для ослабления России. В результате мы получили тотальный хаос и разруху», — добавил он. Глава Чечни выразил надежду на то, что украинцы одумаются и вернут контроль над государством в свои руки. «Если нет, то эту миссию выполнит Президент России, а мы всецело поддержим его в этом благородном деле. Для нас это легкая задача, потому что наша страна никогда не плясала и не будет плясать под ковбойскую губную гармошку. Наш арсенал намного круче!», — резюмировал Кадыров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.