Захарова нашла оправдание для «Би-2»

29 апреля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что в действиях «Би-2» не было политического умысла Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за музыкальную группу «Би-2» и призвала не травить коллектив. Исполнители отменили концерт в Омске из-за баннера с надписью «Zа Президента». «Вся эта история вокруг „Би-2“ — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Захарова напомнила о заявлении президента РФ Владимира Путина, который высказался о «культуре отмены», направленной на Россию. «Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?», — отметила представитель МИД РФ. Ранее «Би-2» отменили концерт в Омске за 15 минут до начала из-за баннера с надписью «Zа Президента», передает «Пятый канал». После этого музыкантов раскритиковали в соцсетях за их решение. Гитарист группы сообщил, что в договоре на аренду не сообщалось о наличии рекламных баннеров на сцене, пишет Nation News. Буква Z стала символом спецоперации на Украине и означает «за победу», сообщали в Минобороны РФ. Из-за спецоперации многие страны ввели против РФ санкции. Президент России заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за музыкальную группу «Би-2» и призвала не травить коллектив. Исполнители отменили концерт в Омске из-за баннера с надписью «Zа Президента». «Вся эта история вокруг „Би-2“ — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Захарова напомнила о заявлении президента РФ Владимира Путина, который высказался о «культуре отмены», направленной на Россию. «Он говорил это о западных странах. Мы же не станем повторять эти ошибки?», — отметила представитель МИД РФ. Ранее «Би-2» отменили концерт в Омске за 15 минут до начала из-за баннера с надписью «Zа Президента», передает «Пятый канал». После этого музыкантов раскритиковали в соцсетях за их решение. Гитарист группы сообщил, что в договоре на аренду не сообщалось о наличии рекламных баннеров на сцене, пишет Nation News. Буква Z стала символом спецоперации на Украине и означает «за победу», сообщали в Минобороны РФ. Из-за спецоперации многие страны ввели против РФ санкции. Президент России заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры.