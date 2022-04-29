В Кургане заживо сгорели домашние животные

Волонтеры подбирают животных, пострадавших от пожара в дачном поселке Малиновка под Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пожарах под Курганом погибли и пострадали домашние животные. Волонтеры-зоозащитники подбирают раненых животных и оказывают им помощь, рассказала URA.RU волонтер Оксана Васильева.

«Ужасная трагедия случилась в Малиновке. И до сих пор масштабы этого ужаса неизвестны. Многие люди остались без жилья и вещей. Конечно, все это ужасно, но задумайтесь еще и о тех, кого не спасают — о кошках и собаках, оставленных на пожарище на произвол судьбы. Кошки и собаки, сгоревшие в домах. Те, кто выжил, брошены на произвол судьбы. Скитаются, обгоревшие, надышавшиеся дымом, за большинством из них никто не вернется», — написала Оксана Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом URA.RU Васильева отметила, что сейчас несколько волонтеров находятся в Малиновке в поисках пострадавших животных. В соцсетях распространяют фотографии пса, которого вынес из горящего СНТ пенсионер. Хозяева животного разыскиваются.

Накануне в дачном поселке «Малиновка» в результате крупного пожара сгорело 55 жилых домов. глава Кургана Елена Ситникова выступила со срочным сообщением из СНТ «Малиновка». Она просила курганцев соблюдать меры противопожарной безопасности. Составляются списки пострадавших семей.

В дачном поселке «Малиновка» пенсионер спас собаку, разыскиваются владельцы животного фото: страница Оксаны Васильевой, соцсеть «ВКонтакте»