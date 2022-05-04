04 мая 2022

Треть продавцов квартир в Кургане сняли свои объявления

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , многоэтажка, окна, недвижимость, ипотека, многоэтажка, жилой дом, остекление, квартиры
В Кургане стали продавать меньше квартир на вторичном рынке жилья Фото:

В Кургане примерно 30% продавцов вторичной недвижимости отозвали свои объявления. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«Многие продажи приостановили, потому что не знают, куда вложить деньги. Примерно 30% клиентов сняли с продажи вторичное жилье», — рассказала Медведева.

По данным сайта «СберИндекс», в январе число объявлений на рынке вторичной недвижимости в Курганской области было 2 938. В марте число вторичного жилья, выставленного на продажу, снизилось до 2 416. Также, по информации того же сервиса, в регионе наблюдется спад на рынке первичного жилья: с 767 предложений в январе до 501 в марте.

Ранее стало известно, что в апреле в Кургане застыли цены на рынке вторичного жилья. В городе, по данным компании «БК Недвижимость», снизилась покупательская активность на рынке жилья. При этом в регион переезжают жители других регионов.

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В Кургане примерно 30% продавцов вторичной недвижимости отозвали свои объявления. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «Многие продажи приостановили, потому что не знают, куда вложить деньги. Примерно 30% клиентов сняли с продажи вторичное жилье», — рассказала Медведева. По данным сайта «СберИндекс», в январе число объявлений на рынке вторичной недвижимости в Курганской области было 2 938. В марте число вторичного жилья, выставленного на продажу, снизилось до 2 416. Также, по информации того же сервиса, в регионе наблюдется спад на рынке первичного жилья: с 767 предложений в январе до 501 в марте. Ранее стало известно, что в апреле в Кургане застыли цены на рынке вторичного жилья. В городе, по данным компании «БК Недвижимость», снизилась покупательская активность на рынке жилья. При этом в регион переезжают жители других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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