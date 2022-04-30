Бразильский наемник пожаловался на условия службы на Украине. «Не хватило даже бронежилета»

30 апреля 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Наемник Фабио Джуниор де Оливейра рассказал о трудностях на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемник из Бразилии Фабио Джуниор де Оливейра дал интервью агентству UOL, в котором рассказал о службе на Украине. По словам наемника, ему пришлось столкнуться с эпидемией коронавируса, плохой едой и проблемами с личной гигиеной. «Даже в учебном батальоне я принимал ванну только два раза в неделю, когда приезжала машина с душевыми. Еда была под контролем, но не соответствовала нашим потребностям. У украинцев даже журнала учета нет. Боеприпасы хранились внутри обычной ямы в земле, прикрытой ветками. Я знаю, что это военная ситуация, но организация очень ненадежная. На меня не хватило даже бронежилета», — рассказал де Оливейра. По словам наемника, когда он находился в тренировочном лагере, началась эпидемия коронавируса. «У всех добровольцев в палатке, где я остановился, были симптомы вируса. Все тренировки прошли с ковидом. У меня болело все тело», — рассказал де Оливейра. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины находится не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. Как ранее рассказал раненый британский наемник Эндрю Хилл, ему и другим наемникам не заплатили, он призвал других желающих приехать на Украину подумать перед этим, передает агентство Nation news. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Наемник из Бразилии Фабио Джуниор де Оливейра дал интервью агентству UOL, в котором рассказал о службе на Украине. По словам наемника, ему пришлось столкнуться с эпидемией коронавируса, плохой едой и проблемами с личной гигиеной. «Даже в учебном батальоне я принимал ванну только два раза в неделю, когда приезжала машина с душевыми. Еда была под контролем, но не соответствовала нашим потребностям. У украинцев даже журнала учета нет. Боеприпасы хранились внутри обычной ямы в земле, прикрытой ветками. Я знаю, что это военная ситуация, но организация очень ненадежная. На меня не хватило даже бронежилета», — рассказал де Оливейра. По словам наемника, когда он находился в тренировочном лагере, началась эпидемия коронавируса. «У всех добровольцев в палатке, где я остановился, были симптомы вируса. Все тренировки прошли с ковидом. У меня болело все тело», — рассказал де Оливейра. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины находится не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. Как ранее рассказал раненый британский наемник Эндрю Хилл, ему и другим наемникам не заплатили, он призвал других желающих приехать на Украину подумать перед этим, передает агентство Nation news.