В ЯНАО школьницы издевались над сверстницей с ДЦП

Девочка получила удар и плевок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) подростки устроили расправу над сверстницей. Соответствующее видео появилось в группе «Лабытнанги Info» во «Вконтакте».

На кадрах видно, как девочку сначала ударили, а потом плюнули в нее. В настоящий момент видео удалено по просьбе ОВД по г. Лабытнанги.

«Я мама это девочки, которую ударили и харкнули в лицо. Моя дочь с диагнозом ДЦП, не может постоять за себя и что, я теперь должна оставить это безнаказанно? Не ждите от меня пощады, я это так просто не оставлю! Это будет уголовно наказуемо», — пишет в комментариях пользовательница, представившаяся матерью девочки.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Лабытнанги просит автора связаться с нами по указанному номеру. Данная информация передана в ОМВД для проведения процессуальной проверки», — написал под постом другой пользователь.

В пресс-службу УМВД России по ЯНАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО школьницы устроили разборки при огромном скоплении свидетелей. Видео избиения было размещено в городском паблике.