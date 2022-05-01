Финляндия построит заборы на границе с РФ

01 мая 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

В настоящий момент страны разделяет ограждение с колючей проволокой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Финляндии на границе с Россией планируют установить более эффективные пограничные заграждения. Об этом сообщил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен в эфире телеканала MTV3. «Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы», — приводит слова Турунена РИА «Новости». Финны намерены установить заборы в зонах повышенного риска, в частности, в пунктах пересечения границы и территориях рядом с ними. Граница между РФ и Финляндией составляет 1340 километров. На сегодняшний день на ней установлена изгородь из колючей проволоки. Как отметил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, существующее ограждение не препятствует пересечению границы. По словам главы министерства внутренних дел Финляндии Кристы Микконен, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии в рамках нового отчета по безопасности. Вопрос о строительстве забора поднимался и ранее, но от идеи отказались из-за высокой стоимости проекта. Луккари также ранее заявлял, что речь идет о политическом решении. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Финляндии на границе с Россией планируют установить более эффективные пограничные заграждения. Об этом сообщил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен в эфире телеканала MTV3. «Это важное решение — начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы», — приводит слова Турунена РИА «Новости». Финны намерены установить заборы в зонах повышенного риска, в частности, в пунктах пересечения границы и территориях рядом с ними. Граница между РФ и Финляндией составляет 1340 километров. На сегодняшний день на ней установлена изгородь из колючей проволоки. Как отметил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, существующее ограждение не препятствует пересечению границы. По словам главы министерства внутренних дел Финляндии Кристы Микконен, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии в рамках нового отчета по безопасности. Вопрос о строительстве забора поднимался и ранее, но от идеи отказались из-за высокой стоимости проекта. Луккари также ранее заявлял, что речь идет о политическом решении.