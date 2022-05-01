The Times: Россия готовится захватить страну-соседа Украины

02 мая 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Источники The Times считают, что РФ готовится к воздушной атаке на Молдавию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уже приняла решение по нападению на Молдавию, чтобы упростить спецоперацию на Украине. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на украинские военные источники. «Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной», — считают собеседники газеты. По данным источников, на аэродроме Тирасполя (Приднестровская Молдавская Республика) замечена активность, «что свидетельствует о том, что русские готовятся к конфликту» с использованием военных самолетов и вертолетов. «Это означает, что они готовятся к конфликту. Есть большая вероятность, что десант будет доставлен из Крыма», — добавил он. По словам другого источника, на то, что у России есть такой план, указывает «ряд индикаторов». Он уточнил, что захват Молдавии приведет к тому, что российские военные смогут двинуться в Одессу с запада Украины. Россия может пойти дальше, обострив существующую напряженность в Республике Молдова, и в результате присоединить ее в свой состав, считает собеседник газеты. Однако он уточнил, что проверить эти утверждения невозможно. Ранее немецкое издание Bild описало «специальный план» действий России, последующих после спецоперации на Украине. В статье говорится, что Москва планирует присоединить украинские территории либо заставить Киев вступить в состав союзного государства. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Bild перешло «все границы морали», опубликовав такой «план». По ее мнению, Запад выдумал «российскую угрозу», чтобы совершать провокации и объявлять о своих успехах. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия уже приняла решение по нападению на Молдавию, чтобы упростить спецоперацию на Украине. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на украинские военные источники. «Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной», — считают собеседники газеты. По данным источников, на аэродроме Тирасполя (Приднестровская Молдавская Республика) замечена активность, «что свидетельствует о том, что русские готовятся к конфликту» с использованием военных самолетов и вертолетов. «Это означает, что они готовятся к конфликту. Есть большая вероятность, что десант будет доставлен из Крыма», — добавил он. По словам другого источника, на то, что у России есть такой план, указывает «ряд индикаторов». Он уточнил, что захват Молдавии приведет к тому, что российские военные смогут двинуться в Одессу с запада Украины. Россия может пойти дальше, обострив существующую напряженность в Республике Молдова, и в результате присоединить ее в свой состав, считает собеседник газеты. Однако он уточнил, что проверить эти утверждения невозможно. Ранее немецкое издание Bild описало «специальный план» действий России, последующих после спецоперации на Украине. В статье говорится, что Москва планирует присоединить украинские территории либо заставить Киев вступить в состав союзного государства. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Bild перешло «все границы морали», опубликовав такой «план». По ее мнению, Запад выдумал «российскую угрозу», чтобы совершать провокации и объявлять о своих успехах. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.