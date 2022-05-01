01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Неизвестные расстреляли оленей в тундре в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, зоопарк, ограждение, клетка, дикое животное
Погибло 9 оленей и 3 созревших эмбриона Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили 9 убитых северных оленей. Позже было обнаружено еще 3 созревших эмбриона, сообщают в социальных сетях региона со ссылкой на службу охраны биоресурсов Ямала.

«ЧП произошло в 138 километрах на юго-восток от поселка Тазовский. Отстрел производился негуманным, варварским, способом — в рогачей стреляли дробью из гладкоствольного оружия, не позволяя животным мгновенно умереть», — передают слова ведомства в социальных сетях.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. С места происшествия изъяты шкуры оленей, проводится проверка.

Стоит отметить, что охота на северных оленей запрещена. Кроме того, сейчас в стадах время отела.

Это уже не первое происшествие с оленями в регионе. Ранее в ЯНАО на Ямбургском месторождении неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей.

В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили 9 убитых северных оленей. Позже было обнаружено еще 3 созревших эмбриона, сообщают в социальных сетях региона со ссылкой на службу охраны биоресурсов Ямала. «ЧП произошло в 138 километрах на юго-восток от поселка Тазовский. Отстрел производился негуманным, варварским, способом — в рогачей стреляли дробью из гладкоствольного оружия, не позволяя животным мгновенно умереть», — передают слова ведомства в социальных сетях. Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. С места происшествия изъяты шкуры оленей, проводится проверка. Стоит отметить, что охота на северных оленей запрещена. Кроме того, сейчас в стадах время отела. Это уже не первое происшествие с оленями в регионе. Ранее в ЯНАО на Ямбургском месторождении неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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