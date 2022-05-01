Неизвестные расстреляли оленей в тундре в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили 9 убитых северных оленей. Позже было обнаружено еще 3 созревших эмбриона, сообщают в социальных сетях региона со ссылкой на службу охраны биоресурсов Ямала.
«ЧП произошло в 138 километрах на юго-восток от поселка Тазовский. Отстрел производился негуманным, варварским, способом — в рогачей стреляли дробью из гладкоствольного оружия, не позволяя животным мгновенно умереть», — передают слова ведомства в социальных сетях.
Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. С места происшествия изъяты шкуры оленей, проводится проверка.
Стоит отметить, что охота на северных оленей запрещена. Кроме того, сейчас в стадах время отела.
Это уже не первое происшествие с оленями в регионе. Ранее в ЯНАО на Ямбургском месторождении неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей.
В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили 9 убитых северных оленей. Позже было обнаружено еще 3 созревших эмбриона, сообщают в социальных сетях региона со ссылкой на службу охраны биоресурсов Ямала. «ЧП произошло в 138 километрах на юго-восток от поселка Тазовский. Отстрел производился негуманным, варварским, способом — в рогачей стреляли дробью из гладкоствольного оружия, не позволяя животным мгновенно умереть», — передают слова ведомства в социальных сетях. Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. С места происшествия изъяты шкуры оленей, проводится проверка. Стоит отметить, что охота на северных оленей запрещена. Кроме того, сейчас в стадах время отела. Это уже не первое происшествие с оленями в регионе. Ранее в ЯНАО на Ямбургском месторождении неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей.