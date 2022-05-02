02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

В Челябинске внедорожник врезался в пожарный автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные машины на стройплощадке главного объекта саммитов ШОС и БРИКС Челябинск, пожарные машины, стройка шос
Автоцистерна ехала на пожар (архивное фото) Фото:

В Челябинске внедорожник Toyota Land Cruiser 3 мая столкнулся с пожарным автомобилем, ехавшим на вызов. Обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области.

«В 15:03 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и пожарной автоцистерны, ехавшей с включенными спецсигналами. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-центре ГУ МЧС региона уточнили, что автоцистерна ехала на пожар с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

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В Челябинске внедорожник Toyota Land Cruiser 3 мая столкнулся с пожарным автомобилем, ехавшим на вызов. Обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области. «В 15:03 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и пожарной автоцистерны, ехавшей с включенными спецсигналами. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — рассказали в пресс-службе. В пресс-центре ГУ МЧС региона уточнили, что автоцистерна ехала на пожар с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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