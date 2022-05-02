В Челябинске внедорожник врезался в пожарный автомобиль

В Челябинске внедорожник Toyota Land Cruiser 3 мая столкнулся с пожарным автомобилем, ехавшим на вызов. Обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области.
«В 15:03 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и пожарной автоцистерны, ехавшей с включенными спецсигналами. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-центре ГУ МЧС региона уточнили, что автоцистерна ехала на пожар с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.
В Челябинске внедорожник Toyota Land Cruiser 3 мая столкнулся с пожарным автомобилем, ехавшим на вызов. Обошлось без пострадавших, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области. «В 15:03 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и пожарной автоцистерны, ехавшей с включенными спецсигналами. Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения», — рассказали в пресс-службе. В пресс-центре ГУ МЧС региона уточнили, что автоцистерна ехала на пожар с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.