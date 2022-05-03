В Кургане выставили на продажу бывший автоцентр Ford

В Кургане продают бывший автосалон Ford Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский автоцентр «GAZ Курган», более известный как бывший автосалон Ford, продается за 198 млн рублей. Объявление о продаже здания с действующим бизнесом разместили на портале «Авито Курган».

«Предлагаем приобрести торгово-сервисный комплекс с действующим бизнесом, а также для организации нового, расположенный в трафиковой части г. Кургана, на пересечении двух активных улиц, Омской и Дзержинского», — говорится в объявлении. Указанный тип здания — торговый центр. В здании площадью 3400 кв. м в настоящее время расположен автоцентр «ГАЗ Курган».

В помещении с автономным отоплением имеются торговые залы, офисные помещения, технические зоны. Объект расположен на участке 10 тысяч кв. м, большая часть которого сейчас выглядит как автодром. Участок предлагают также использовать для расширения бизнеса.

Согласно открытым данным, автоцентр принадлежит АО «Курганские прицепы». Ранее компания использовала выставленный на продажу объект в качестве места торговли автомобилями марки Ford.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продается здание школы. Также в регионе выставляли помещение магазина на торги, при этом властям пришлось значительно снизить цену.