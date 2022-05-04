Politico назвала российские банки, которые отключат от SWIFT

Новые российские банки могут попасть под санкции Еврокомиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейская комиссия хочет отключить от международной платежной системы SWIFT еще три российских банка. В их число попал и «Сбербанк», такие данные публикует издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

«Предлагается исключить российские банки „Московский кредитный банк“ и „Россельхозбанк“ из международной платежной системы. Сбербанк также подпадет под новый пакет санкций», — говорится в статье.

Отмечается также, что главная цель действий Еврокомиссии — усиление экономического давления на Москву из-за российской спецоперации на Украине. Шестой пакет санкций против России также будет включать в себя ограничения на использование российской нефтяной промышленности.

Ранее о том, что новые ограничения затронут российские банки и лиц, которые «причастны к дезинформации», заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Заседание Евросоюза на эту тему было запланировано на 3 мая.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. Главной целью является денацификация и демилитаризация территорий, а также помощь жителям республик Донбасса, которых регулярно обстреливают нацбаты и ВСУ. Несмотря на это, такие страны как США, Канада, Германия, Франция и другие страны Евросоюза ввели против России жесткие ограничения, касающиеся экономики страны. Кроме того, на иностранных счетах были заморожены российские валютные резервы в количестве более 300 млрд долларов США. Однако российское правительство оперативно разработало антикризисные меры. В свою очередь, в странах Европы и США резко возрос уровень инфляции.

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